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В МЮ начали расследование относительно эпидемии травм

Клуб старается найти причину своих слабых результатов.
Вчера, 22:25
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Директор МЮ Джон Мерто подтвердил информацию о том, что в клубе началось внутреннее расследование.

Его целью стало обнаружить причины внезапной эпидемии травм, которая обрушилась на клуб. Предполагается, что именно этим объясняются результаты команды на старте сезона.

"Есть несколько весомых причин, объясняющих неоднозначные результаты, в том числе то, что с начала сезона 16 игроков первой команды получили травмы или были недоступны на некоторое время.

Это две трети состава, а это означает, что Эрик не мог выбирать сильнейший состав в этом сезоне. К счастью, уже начали возвращаться некоторые травмированные игроки, и это должно изменить ситуацию, включая наших новичков Расмуса Хейлунда и Мэйсона Маунта, которые пока только вливаются в команду.

Мы также изучаем причины такого количества травм, чтобы понять, есть ли какие-либо закономерности, которые можно было бы предотвратить в будущем. Некоторые из них - ударные травмы, такие как травмы Кобби и Амада, которые непредсказуемы. Другие были мышечными и могли отражать большой объем игр, проведенных за последний год, включая прошлогодний чемпионат мира", - приводит слова Мерто 90Min.

Ранее, напомним, легенда МЮ вскоре выпустит дебютный мини-альбом.

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