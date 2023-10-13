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Легенда МЮ выпустит дебютный мини-альбом

Кантона всерьез увлекся музыкой.
Сегодня, 17:55
Эрик Кантона / Getty Images
Эрик Кантона / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона готовится выпустит свой дебютный мини-альбом. 

О том, что француз решил заняться музыкальной карьерой стало известно еще летом, когда Кантона выпустил первый трек и клип на него.

А уже 20 октября можно будет послушать первый полноценный релиз "короля Эрика", который называется I’ll Make My Own Heaven.

Мини-альбом будет включать в себя пенси на английском и французском языках, а по жанру будут ближе к року и трип-хопу.

После этого в конце месяца Кантона отправится в тур по Британии, который начнется, конечно же, в Манчестере.

Ранее также сообщалось, что футболисты Кривбасса записали патриотическую песню.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик Кантона

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