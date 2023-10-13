"Называйте нас Бандерами": футболисты Кривбасса представили патриотическую песню

В пятницу, 13 октября, футболисты Кривбасса Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник презентовали второй патриотический трек: “Называйте нас Бандерами”.

Дмитрий составил бит для песни, а Андрей является автором текста.

Читай также: Из футбола в музыку: Антигерой киевского финала Лиги чемпионов попробовал себя в новом амплуа

"Мы сидели вместе в комнате после одной из тренировок Кривбасса, общались по поводу возможных будущих композиций. Идея пришла, Дима составил бит, я написал слова.

Очень хотели создать новый контент и общими усилиями нам это удалось. Слова подходят под ситуацию в Украине. Рашисты продолжат терроризировать нашу мирную землю и народ. Очень хотим, чтобы война как можно скорее закончилась: чтобы мы выгнали нечисть с украинской земли и победили", - приводит слова Понедельника официальный сайт Кривбасса.

"Записали трек еще полтора месяца назад. Сейчас есть мнения по поводу следующей композиции, и очень хочется, чтобы это было не о войне. Но хотим поддержать украинский народ. Будем рады увеличить нашу аудиторию и, возможно, в следующий раз попробуем другие темы. Название трека придумал Понедельник. россия боится настоящих бандер, поэтому пусть нас так и называет, потому что мы все – сыновья и дочери Бандеры, сыновья и дочери Украины", - заявил Хомченовский.

Напомним, в июне криворожский дуэт выпустил свою дебютную песню "Судьба".

Ранее сообщалось, что Мудрик гневно ответил на насмешку фаната Арсенала, который устроил дешевую провокацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!