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"Называйте нас Бандерами": футболисты Кривбасса представили патриотическую песню

Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник продолжают музыкальную карьеру.
Сегодня, 13:15
ФК Кривбасс
ФК Кривбасс

В пятницу, 13 октября, футболисты Кривбасса Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник презентовали второй патриотический трек: “Называйте нас Бандерами”.

Дмитрий составил бит для песни, а Андрей является автором текста.

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"Мы сидели вместе в комнате после одной из тренировок Кривбасса, общались по поводу возможных будущих композиций. Идея пришла, Дима составил бит, я написал слова. 

Очень хотели создать новый контент и общими усилиями нам это удалось. Слова подходят под ситуацию в Украине. Рашисты продолжат терроризировать нашу мирную землю и народ. Очень хотим, чтобы война как можно скорее закончилась: чтобы мы выгнали нечисть с украинской земли и победили", - приводит слова Понедельника официальный сайт Кривбасса.

"Записали трек еще полтора месяца назад. Сейчас есть мнения по поводу следующей композиции, и очень хочется, чтобы это было не о войне. Но хотим поддержать украинский народ. Будем рады увеличить нашу аудиторию и, возможно, в следующий раз попробуем другие темы. Название трека придумал Понедельник. россия боится настоящих бандер, поэтому пусть нас так и называет, потому что мы все – сыновья и дочери Бандеры, сыновья и дочери Украины", - заявил Хомченовский.

Напомним, в июне криворожский дуэт выпустил свою дебютную песню "Судьба".

Ранее сообщалось, что Мудрик гневно ответил на насмешку фаната Арсенала, который устроил дешевую провокацию.

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