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Из футбола в музыку: Антигерой киевского финала Лиги чемпионов попробовал себя в новом амплуа

Немецкий голкипер осваивает навыки в другой сфере деятельности.
Сегодня, 14:58
Лорис Кариус / Getty Images
Лорис Кариус / Getty Images

Бывший вратарь Ливерпуля Лорис Кариус, ставший антигероем финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году, решил развивать свои музыкальные навыки в роли диджея.

Немецкий голкипер, пребывающий ныне на контракте в Ньюкасле, попробовал себя в новом амплуа во время отдыха на Сицилии, сообщает The Sun.

Об этом рассказала его возлюбленная звездная итальянская ведущая Дилетта Леотта, которая ждет от футболиста ребенка.

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Девушка опубликовала кадры с вечеринки, где она танцевала под музыку Кариуса, находившегося за диджейским пультом.

"Диджей в доме", - написала Леотта.

Ранее сообщалось, что фанаты Реала потроллили девушку Лориса Кариуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лорис Кариус

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