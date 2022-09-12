Ньюкасл подписал антигероя одного из финалов ЛЧ

Английский Ньюкасл объявил об экстренном подписании в вратарскую линию

Как сообщает пресс-служба клуба, "сороки" пришли к договоренности с Лорисом Кариусом.

Немецкий голкипер подписал с командой контракт до января следующего года с возможностью продления до конца сезона.

Игрок перебрался в стан середняка АПЛ из-за того, что запасной вратарь команды Карл Дарлоу выбыл на длительный срок.

Ранее 29-летний вратарь защищал цвета мерсисайдского Ливерпуля. Наиболее ярким моментом этого периода карьеры Кариуса стал финал ЛЧ-2018 в Киеве, где он совершил чудовищную ошибку, позволив забить Кариму Бензема.