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Ньюкасл подписал антигероя одного из финалов ЛЧ

"Сороки" согласовали краткосрочный контракт с Лорисом Кариусом.
Сегодня, 19:30
Лорис Кариус
Лорис Кариус
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Английский Ньюкасл объявил об экстренном подписании в вратарскую линию

Как сообщает пресс-служба клуба, "сороки" пришли к договоренности с Лорисом Кариусом.

Немецкий голкипер подписал с командой контракт до января следующего года с возможностью продления до конца сезона.

Игрок перебрался в стан середняка АПЛ из-за того, что запасной вратарь команды Карл Дарлоу выбыл на длительный срок.

Ранее 29-летний вратарь защищал цвета мерсисайдского Ливерпуля. Наиболее ярким моментом этого периода карьеры Кариуса стал финал ЛЧ-2018 в Киеве, где он совершил чудовищную ошибку, позволив забить Кариму Бензема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов ньюкасл Лорис Кариус
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