iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Антигерой финала Лиги чемпионов может завершить карьеру в 31 год

Лорис Кариус так и не нашел себя после поединка в Киеве.
Сегодня, 12:35
Лорис Кариус / Getty Images
Лорис Кариус / Getty Images

Антигерой финала Лиги чемпионов-2017/18 между Ливерпулем и Реалом, который прошел в Киеве, Лорис Кариус может завершить свою футбольную карьеру.

Как сообщает журналист Николо Скира, немец раздумывает над своим будущим и всерьез рассматривает вариант с тем, чтобы прекратить профессиональные выступления всего в 31 год.

Лорис находится без клуба с лета этого года после того, как истек его контракт с Ньюкаслом, где он не был основным. Кариус пытался найти себе клуб в Италии, поскольку, встречается с местной телеведущей Дилеттой Леоттой, однако, его поиски не стали успешными.

Вратарь выступал за Майнц до Ливерпуля и за Бешикташ, Унион и вышеупомянутый Ньюкасл после периода в стане мерсисайдцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лорис Кариус

Статьи по теме

"Ты здесь только из-за с*сек": невеста экс-игрока Ливерпуля рассказала о худших комментариях на работе "Ты здесь только из-за с*сек": невеста экс-игрока Ливерпуля рассказала о худших комментариях на работе
Из футбола в музыку: Антигерой киевского финала Лиги чемпионов попробовал себя в новом амплуа Из футбола в музыку: Антигерой киевского финала Лиги чемпионов попробовал себя в новом амплуа
Ньюкасл подписал антигероя одного из финалов ЛЧ Ньюкасл подписал антигероя одного из финалов ЛЧ
Ньюкасл близок к подписанию экс-голкипера Ливерпуля Ньюкасл близок к подписанию экс-голкипера Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень
Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Игровые13:33
Гандбольное Евро-2024: расписание и результаты сборной Украины
Европа13:05
Тренер Олимпиакоса высказался о жуткой травме Яремчука
Европа12:46
Артем Довбик: статистика-2024/2025
Европа12:35
Антигерой финала Лиги чемпионов может завершить карьеру в 31 год
Лига Европы12:32
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
Европа12:05
Погба может стать игроком аутсайдера АПЛ
Европа11:33
"Вы за***** уже. К себе уважение есть?": Милевский разнес Динамо за поражение в Лиге Европы
Европа11:15
Флэшбеки в прошлое, абсолютные ноунеймы и чемпион россии: FIFA удивила списком номинантов в символическую команду года
Европа10:15
Михаил Мудрик: статистика-2024/2025
Биатлон09:56
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK