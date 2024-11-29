Антигерой финала Лиги чемпионов может завершить карьеру в 31 год

Лорис Кариус так и не нашел себя после поединка в Киеве.

Антигерой финала Лиги чемпионов-2017/18 между Ливерпулем и Реалом, который прошел в Киеве, Лорис Кариус может завершить свою футбольную карьеру.

Как сообщает журналист Николо Скира, немец раздумывает над своим будущим и всерьез рассматривает вариант с тем, чтобы прекратить профессиональные выступления всего в 31 год.

Лорис находится без клуба с лета этого года после того, как истек его контракт с Ньюкаслом, где он не был основным. Кариус пытался найти себе клуб в Италии, поскольку, встречается с местной телеведущей Дилеттой Леоттой, однако, его поиски не стали успешными.

Вратарь выступал за Майнц до Ливерпуля и за Бешикташ, Унион и вышеупомянутый Ньюкасл после периода в стане мерсисайдцев.

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