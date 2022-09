Ньюкасл близок к подписанию экс-голкипера Ливерпуля

Экс-вратарь Ливерпуля Лорис Кариус нашел новую команду. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

29-летний немец продолжит карьеру в Ньюкасле. Он уже прибыл в расположение клуба и в скором времени пройдет медосмотр. "Сороки" подпишут с игроком краткосрочный контракт. В команде он заменит резервного вратаря Карла Дарлоу, получившего травму.

❗️Excl. News #Karius: He is on verge to join Newcastle United and has already arrived at #NUFC! Darlow is injured, he should replace him. Karius will pass his medical soon. After that he will sign a short-term contract. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/sN1kSueOjF