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Ньюкасл близок к подписанию экс-голкипера Ливерпуля

Кариус станет новым резервистом клуба.
Сегодня, 14:23
Лорис Кариус / Getty Images
Лорис Кариус / Getty Images
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Экс-вратарь Ливерпуля Лорис Кариус нашел новую команду. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

29-летний немец продолжит карьеру в Ньюкасле. Он уже прибыл в расположение клуба и в скором времени пройдет медосмотр. "Сороки" подпишут с игроком краткосрочный контракт. В команде он заменит резервного вратаря Карла Дарлоу, получившего травму.

Основным голкипером Ньюкасла в нынешнем сезоне является Ник Поуп, сыгравший во всех шести матчах АПЛ.

Напомним, Кариус покинул Ливерпуль в июне этого года и с тех пор оставался без команды. Прошлый сезон он провел в Унионе на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл побил свой трансферный рекорд, приобретя форварда сборной Швеции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ньюкасл Лорис Кариус
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