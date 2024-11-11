Хавбек Ливерпуля может покинуть клуб из-за недостатка игрового времени

Полузащитник Ливерпуля Ватару Эндо может покинуть клуб, пишет Caught Offside.

По информации издания, японец недоволен своим игровым времени и поэтому хочет сменить клуб. В текущем сезоне у хавбека всего 166 минут на поле.

Наибольший интерес к хавбеку проявляет Милан, который как раз ищет универсального игрока в центре поля.

Также некоторый интерес проявляют ряд клубов АПЛ и Селтик. Ватару Эндо оценивается Трансфермарктом в 13 млн евро, Ливерпуль может запросить до 20 млн.

Ранее также сообщалось, что Челси и Манчестер Юнайтед следят за левым защитником из Бельгии.

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