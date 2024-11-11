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Клубы АПЛ следят за талантливым защитником из чемпионата Бельгии

Арчи Браун может вернуться на родину.
Сегодня, 09:30
Арчи Браун / Getty Images
Арчи Браун / Getty Images

Английские клубы внимательно следят за левым защитником Гента Арчи Брауном, пишет Экрем Конур.

22-летний игрок является воспитанником Дерби и имеет британский паспорт, что дополнительно привлекает клубы.

Как сообщается, Браун привлек интерес Челси и Манчестер Юнайтед, которые ищут талантливого левого защитника, а также Тоттенхэма и Астон Виллы.

В текущем сезоне у Брауна на счету 23 матча, в которых игрок отметился двумя голами и четырьмя ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 7 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Аморим все еще не может начать работу в МЮ.

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