iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аморим с задержкой приступит к работе в Манчестер Юнайтед

Специалист все еще не получил рабочую визу.
Сегодня, 08:22
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Будущий наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим не может пока приступить к работе, пишет ESPN.

Ранее планировалось, что уже сегодня, 11 ноября, португальский специалист начнет работу в новом клубе.

Однако на текущий момент Аморим все еще не получил разрешение на работу, при этом в клубе не ожидают никаких проблем с получением рабочей визы.

Сколько займет процесс оформления всех документов неизвестно, однако с учетом международной паузы нет никаких проблем в задержке в пару-тройку дней.

Напомним, что после увольнения тен Хага командой руководил Рууд ван Нистелрой, при котором МЮ провел четыре матча, выиграв три из них.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити проведет встречу с Гвардиолой касательно последних результатов команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

Статьи по теме

Бруну - о победе над Лестером: Хотели достойно попрощаться с ван Нистелроем Бруну - о победе над Лестером: Хотели достойно попрощаться с ван Нистелроем
Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лестер, Ньюкасл камбекнул против Ноттингема, а Тоттенхэм уступил Ипсвичу Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лестер, Ньюкасл камбекнул против Ноттингема, а Тоттенхэм уступил Ипсвичу
Футболист МЮ заявил, что хочет чтобы тренером и дальше был Ван Нистелрой Футболист МЮ заявил, что хочет чтобы тренером и дальше был Ван Нистелрой
Молодой талант Манчестер Юнайтед получил украинский паспорт Молодой талант Манчестер Юнайтед получил украинский паспорт
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: Верес примет Рух, Шахтер сыграет с Зарей, а Динамо - с Полесьем
просмотров

Последние новости

Формула 111:15
Ред Булл принял окончательное решение по Пересу - Marca
Европа10:50
Хавбек Ливерпуля может покинуть клуб из-за недостатка игрового времени
Европа10:03
Конте: VAR - замечательный инструмент, но его нужно использовать честно
Европа09:30
Клубы АПЛ следят за талантливым защитником из чемпионата Бельгии
НБА09:00
Лучшая команда Запада НБА потеряла лидера из-за перелома кости бедра
Европа08:22
Аморим с задержкой приступит к работе в Манчестер Юнайтед
НХЛ07:55
НХЛ: Сан-Хосе минимально обыграл Нью-Джерси, Анахайм разбил Коламбус
НБА07:45
НБА: Денвер минимально обыграл Даллас, Лейкерс уверенно разбили Торонто
Европа00:59
Бенфика с Трубиным разгромила Порту
Европа00:38
Рома может пригласить своего экстренера на замену Юричу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK