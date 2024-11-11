Аморим с задержкой приступит к работе в Манчестер Юнайтед

Специалист все еще не получил рабочую визу.

Будущий наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим не может пока приступить к работе, пишет ESPN.

Ранее планировалось, что уже сегодня, 11 ноября, португальский специалист начнет работу в новом клубе.

Однако на текущий момент Аморим все еще не получил разрешение на работу, при этом в клубе не ожидают никаких проблем с получением рабочей визы.

Сколько займет процесс оформления всех документов неизвестно, однако с учетом международной паузы нет никаких проблем в задержке в пару-тройку дней.

Напомним, что после увольнения тен Хага командой руководил Рууд ван Нистелрой, при котором МЮ провел четыре матча, выиграв три из них.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити проведет встречу с Гвардиолой касательно последних результатов команды.

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