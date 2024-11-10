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Руководство Ман Сити проведет встречу с Гвардиолой на фоне четырех поражений подряд

Увольнять Пепа не собираются.
Сегодня, 20:07
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Руководство Манчестер Сити воспользуется международным перерывом, чтобы определить будущее Пепа Гвардиолы.

Как сообщает Маттео Морретто, боссы «горожан» проведут встречу с испанцем на следующей неделе. На ней планируют обсудить продление контракта со специалистом.

Пепу предложат пролонгацию действующего соглашения на 1 год. Финансовые детали потенциального обновления сотрудничества пока остаются неизвестными.

Напомним, накануне Манчестер Сити проиграл четыре матча подряд .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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