Руководство Ман Сити проведет встречу с Гвардиолой на фоне четырех поражений подряд

Руководство Манчестер Сити воспользуется международным перерывом, чтобы определить будущее Пепа Гвардиолы.

Как сообщает Маттео Морретто, боссы «горожан» проведут встречу с испанцем на следующей неделе. На ней планируют обсудить продление контракта со специалистом.

Пепу предложат пролонгацию действующего соглашения на 1 год. Финансовые детали потенциального обновления сотрудничества пока остаются неизвестными.

Напомним, накануне Манчестер Сити проиграл четыре матча подряд .

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