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"Ты здесь только из-за с*сек": невеста экс-игрока Ливерпуля рассказала о худших комментариях на работе

По словам Дилетты Леотта, большинство оскорблений исходило от женщин.
Сегодня, 00:42
Лорис Кариус и Дилетта Леотта / Getty Images
Лорис Кариус и Дилетта Леотта / Getty Images

Карьера Лориса Кариуса после финала Лиги чемпионов 2018 года пошла под откос. Но в плане семейной жизни у него все в порядке.

Немецкий голкипер с 2022 года встречается с телеведущей Дилеттой Леотта, которая в августе 2023 года родила ему дочь Арию. В феврале этого года пара обручилась.

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Учитывая ее место работы, 32-летняя итальянка часто становится объектом комментариев разного характера. Недавно она рассказала, что больше всего дискриминационных заявлений исходит от... женщин.

"Коллега со Sky Sport рассказал мне, как люди говорили обо мне. Самое худшее, что я слышала: "Ты здесь только из-за твоих с*сек", — цитирует телеведущую Daily Mail.

"Я только что приехала, мне было двадцать лет: было безумно больно. Дома в тот вечер я испустила освободительный крик. Это пробудило во мне льва, я многому научилась. Я получила степень (в юриспруденции), чтобы никто больше никогда не мог сказать мне что-то подобное".

Леотта продолжила делиться своим негативным опытом работы на телевидении и заявила, что среди женщин не хватает солидарности и взаимопонимания.

"Проблема заключается в женской конкуренции, ведь мы занимаем места, которые обычно занимают мужчины, как в футболе".

Контракт Лориса Кариуса с Ньюкаслом завершится в конце июня этого года и все идет к тому, что 30-летний голкипер выйдет на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне он появился на поле всего один раз, выйдя в стартовом составе на матч против Арсенала, который завершился разгромом 1:4.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Лорис Кариус

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