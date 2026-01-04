Ливерпуль упустил победу против Фулхэма

В воскресенье, 4 января, Фулхэм принимал дома Ливерпуль. Матч начался позднее из-за необходимости медицинской помощи на стадионе.

Ливерпуль попробовал забить быстрый гол, бросив вперед все силы, но в итоге получил мяч в свои ворота. Уилсон завершил простую контратаку, наказав соперника.

Гости постарались найти ответ, но Фулхэм отлично оборонялся и остро контратаковал. В итоге все, что смогли мерсисайдцы - один раз пробить по каркасу ворот.

Сравнять счет удалось лишь во втором тайме, но арбитр отменил гол Виртца, однако вмешался VAR и подарил немцу забитый мяч. Обе команды продолжали довольно активно играть, но всю интригу приберегли на финал.

В коменсированное время Гакпо первым сориетировался в штрафной и, казалось, принес Ливерпулю победу. Но через две минуты Фулхэм все же отобрал очки у соперника, благодаря голу Рида.

Фулхэм - Ливерпуль 2:2

Голы: Уилсон, 17, Рид, 90+7 - Виртц, 57, Гакпо, 90+5

