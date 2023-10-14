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Французский клуб назвал тренировочное поле в честь легенды Манчестер Юнайтед

Осер увековечил в истории одного из самых известных воспитанников своей академии.
Сегодня, 20:02
Эрик Кантона / Getty Images
Эрик Кантона / Getty Images

Французский Осер вписал в историю клуба воспитанника своей академии Эрика Кантона.

Как сообщает издание L'equipe, аутсайдер Лиги 1 назвал в честь экс-форварда одно из полей в своем тренировочном центре. Церемония открытия поля прошла сегодня, 14 октября. На мероприятии присутствовал сам Кантона.

Эрик поделился мыслями о том, что он удостоился такой чести от родной команды.

"Осер - это город, который действительно имеет для меня значение. Это моя семья. Здесь я пережил несколько очень тяжелых моментов, которые помогли мне вырасти. То, что клуб из маленького европейского городка спустя столько лет все еще находится на вершине, является исключительным фактом", - сказал француз.

Напомним, ранее сообщалось, что Кантона выпустит музыкальный мини-альбом.

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