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Легенда Манчестер Юнайтед начал музыкальную карьеру

Кантона удивил фанатов треком в своем исполнении.
Сегодня, 15:50
Эрик Кантона / Getty Images
Эрик Кантона / Getty Images

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Эрик Кантона начал музыкальную карьеру.

Легендарный француз опубликовал в Ютубе клип на свою первую песню под названием "The Friends We Lost". За сутки данное видео набрало 26 тысяч просмотров  и чуть более 500 лайков.

Также Кантона завел собственный веб-сайт, где фанаты могут получить членские карты в клуб CantonaSingsEric, дающие особенный доступ к выступлениям.

Отметим, француз намерен отправиться в свои первые гастроли в качестве музыканта. В октябре он выступит в Манчестере, Лондоне и Дублине.

Ранее сообщалось, что Кантона похвастался своими способностями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед музыка Эрик Кантона

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