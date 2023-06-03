Легенда Манчестер Юнайтед начал музыкальную карьеру

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Эрик Кантона начал музыкальную карьеру.

Легендарный француз опубликовал в Ютубе клип на свою первую песню под названием "The Friends We Lost". За сутки данное видео набрало 26 тысяч просмотров и чуть более 500 лайков.

Также Кантона завел собственный веб-сайт, где фанаты могут получить членские карты в клуб CantonaSingsEric, дающие особенный доступ к выступлениям.

Отметим, француз намерен отправиться в свои первые гастроли в качестве музыканта. В октябре он выступит в Манчестере, Лондоне и Дублине.

Ранее сообщалось, что Кантона похвастался своими способностями.