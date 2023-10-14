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Хавбек Манчестер Юнайтед получил травму в сборной

Каземиро будет отсутствовать на поле некоторое время.
Сегодня, 20:34
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро травмировался в расположении сборной Бразилии.

Как сообщает Sky Sports, футболист получил повреждение в матче отбора на Чемпионат мира 2026 против Венесуэлы. У хавбека обнаружена проблема с голеностопом.

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На данный момент неизвестно на сколько выбыл игрок. В ближайшее время он пройдет дополнительное обследование, которое выявит степень травмы.

В этом сезоне Каземиро сыграл 11 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

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