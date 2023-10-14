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Барселона готова летом подписать Санчо

Каталонцев не смущает проблема с дисциплиной у хавбека.
Сегодня, 20:58
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Представители английского футболиста предлагали своего клиента многим клубам, однако откликнулись лишь каталонцы. Испанский коллектив готов летом усилиться игроком.

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При этом, "сине-гранатовые" готовы лишь на аренду Санчо, при этом хавбеку придется пойти на понижение зарплаты, чтобы пополнить ряды клуба.

В текущем сезоне на счету 23-летнего англичанина три матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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