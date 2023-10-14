Изгой Манчестер Юнайтед сходил на вечеринку в лондонский бурлеск-клуб с сыном Тайсона

Не имея возможности проводить время на футбольном поле, Джейдон Санчо решил отдохнуть в одном из клубов Лондона.

После того, как главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг начал негласную войну с Джейдоном Санчо, у вингера появилось много свободного времени.

Ожидаемо не получив в вызов в расположение сборной Англии, 23-летний вингер решил расслабиться.

Как сообщает The Sun, Санчо был замечен на вечеринке в лондонском бурлеск-клубе в компании с сыном легендарного Майка Тайсона, Амиром.

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Футболиста и сына бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе видели в Cirque le Soir в городском Вест-Энде – месте, описанном как "ночной клуб в цирковой тематике с ди-джеями, бурлескными заклинателями змей, пожирателями огня и крытой ярмаркой развлечений".

Посетители клуба рассказали, что Санчо прекрасно провел время во время своего визита.

Один из них сказал: "Вы бы никогда не догадались, что карьера Джейдона переживает кризис. Всю ночь на его лице сияла улыбка".

Другой добавил: "Джейдон и Амир прекрасно провели время. Это такая маловероятная пара. Мы не ожидали их увидеть. Джейдона не вызывали в сборную Англии, так что, полагаю, у него есть неделя, чтобы оттянуться по-полной".

Ранее стало известно, что именно вызвало гнев у Джейдона Санчо, который не выходит на футбольное поле с 26 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!