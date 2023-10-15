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Рэтклифф приобретет 25% акций Манчестер Юнайтед и получит спортивный контроль над клубом

Вскоре в совете директоров манкунианского клуба появятся новые лица.
Сегодня, 00:22
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

После того, как предложение катарского шейха Джассима Аль-Тани было отвергнуто, он принял решение выйти из переговоров.

Таким образом все идет к тому, что сэр Джим Рэтклифф приобретет у семьи Глейзеров 25% акций Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.

На следующей неделе совет директоров МЮ проголосует за продажу части акций британскому бизнесмену. По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения. Теперь совет директоров должен будет ратифицировать сделку.

Однако в будущем сэр Джим планирует стать полноправным владельцем "красных дьяволов". А его миноритарная доля потенциально должна дать миллиардеру спортивный контроль над клубом практически сразу. К тому же он проведет 100-дневную проверку.

Сэр Дэйв Брэйлсфорд, спортивный "гуру" британского бизнесмена, работает во французской Ницце, которой владеет Рэтклифф. Ожидается, что он получит работу в Манчестере.

При этом отмечается, что позиция Эрика тен Хага не будет под угрозой, чего не скажешь о других работниках клуба. Место Джона Мерто на посту спортивного директора может занять Пол Митчелл, нынешний спортивный директор Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Сэр Джим Рэтклифф

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