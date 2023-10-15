Лунин высказался о своем будущем в Реале

Голкипер Реала Андрей Лунин высказался о своем положении в клубе.

"В конце прошлого сезона я думал об уходе. Это нормально, когда ты не играешь. Но Реал всегда был мечтой с детства, не очень хочется покидать клуб. Но я хочу играть, я тренируюсь, чтобы играть. Я хочу чувствовать эмоции от игры. Посмотрим, сейчас я сосредоточен на тренировках.

Были предложения от других клубов, но я с ними не общался, ничего серьезного не было".

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"Я делаю то, что должен, в конце концов, решение принимает Анчелотти. Мы с Кепой конкурируем, делаем одинаковую работу, посмотрим, сезон длинный. Мы конкурируем, но только на поле, вне поля между нами идеальные отношения. Он новый игрок, как и я несколько лет назад. Мы должны действовать как команда", - заявил Лунин в интервью Madrid Xtra.

Напомним, в текущем сезоне на счету украинского стража ворот всего два матча в рамках Ла Лиги.

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