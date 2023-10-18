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Сидорчук: Как можно праздновать победу сборной, когда видишь новость о попадании в родном городе

Сергей написал эмоциональный пост в Instagram.
Сегодня, 20:58
Сергей Сидорчук / УАФ
Сергей Сидорчук / УАФ

Полузащитник бельгийского Вестерло Сергей Сидорчук прокомментировал последние трагедии в Украине.

Напомним, сегодня террористы из рф нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Также вчера ночью стало известно о попадании в многоэтажный дом в Запорожье, где провел детство Сидорчук.

Хавбек сборной Украины отметил, что ни матчи национальной команды, ни любое другое событие, которое раньше приносило радость, уже не будет таким как прежде.

"Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше. Ничего не будет, как раньше. Мы больше не можем радоваться, забыв обо всем.

Как можно праздновать победу национальной команды, когда видишь новости о попадании в твоем родном городе. Жилой дом, ночь, погибшие ... Опять!

601 день войны.

В этот самый момент, как я сейчас пишу этот пост, вижу новости о тревоге, взрывы, попадания на Днепропетровщине. Нет слов...

Во время сборов и матчей фокус на игру, психологически это спасает. А после помогает только помощь нашим военным и волонтерским фондам, семья и работа. Поэтому продолжаем свое делать. Иначе никак", - написал Сидорчук.

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