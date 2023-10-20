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Гвардиола: Золотых мяча должно быть два. Один - для Месси, второй - для остальных

Пеп считает, что тот сезон, который считается худшим в карьере аргентинца мог бы стать лучшим для всех остальных.
Сегодня, 15:21
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о том, кто должен получить Золотой мяч-2023.

Испанец считает, что награду необходимо разделить на две секции: Один Золотой мяч - для Месси, а за другой пусть борятся все остальные футболисты.

"Я всегда говорил, что Золотой мяч должен состоять из двух категорий. Одна - для Месси, а вторая - для остальных, так что Холанд должен быть победителем, да или да, мы выиграли требл, и он забил 50 миллионов голов, но, конечно, Месси. 

 Худший сезон Месси - это лучший сезон остальных игроков, так что они оба заслужили это. Ну, что я могу сказать?", - заявил Гвардиола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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