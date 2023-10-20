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Жирона присоединилась к глобальному тренду, использовав для этого Цыганкова

Виктору досталась роль обычного школьника.
Вчера, 21:38
Виктор Цыганков / gironafc.cat
Виктор Цыганков / gironafc.cat

Испанская Жирона решила принять участие в популярном в Сети челлендже и сгенерировала внешность своих игроков, если бы те жили в 90-е.

Ранее, напомним, подобным занимался Челси, который показал Михаила Мудрика.

Жирона же решила не останавливаться на одном игроке и сделала целую подборку, где среди прочих оказался и Виктор Цыганков.

Также клуб решил поэкспериментировать с внешностью Алейша Гарсии, Яна Коуто, Ивана Мартина и Эрика Гарсии. Цыганкову от нейросетей досталась роль ученика старшей школы, как считают большинство комментаторов.

Ранее также Эрик тен Хаг сравнил своего новичка с бывшими знаковыми игроками МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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