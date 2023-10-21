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Почеттино - о Мудрике: За три месяца он не стал другим игроком, но стал другим человеком

Аргентинец заявил, что в Челси начинают понимать насколько Михаил хороший футболист.
Сегодня, 11:56
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино высказался о прогрессе Михаила Мудрика в последние несколько месяцев.

По словам Почеттино, украинец очень поменялся с момента их первой встречи.

"Мы очень рады видеть, как он постепенно набирает форму. Он очень изменился с тех пор, когда мы впервые встретились.

За эти три месяца он, конечно, не стал совсем другим футболистом, потому что мы не волшебники. Но он точно стал другим человеком.

Сейчас мы начинаем понимать, насколько Михаил замечательный игрок. Он очень чувствительный, умный и сообразительный.

Видим, что важно давать уверенность и доверять каждому футболисту. Когда люди доверяют друг другу, они могут быть открытыми и начинают проявлять свой талант", - заявил аргентинский специалист.

Отметим, что сегодня, 21 октября, в 19:30 по киевскому времени Челси Михаила Мудрика встретится в "лондонско-украинском дерби" с Арсеналом Александра Зинченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурисио Почеттино Михаил Мудрик

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