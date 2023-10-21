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ПСЖ - Страсбур 3:0 обзор матча и результат игры 21.10.2023

Парижане вернули себе первую строчку.
Сегодня, 19:57
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В субботу, 21 сентября, в рамках девятого тура Лиги 1 ПСЖ принимал Страсбур. Матч завершился победой парижан со счетом 3:0.

Уже в первой половине игры хозяева обеспечили нужный для себя результат. Сначала Килиан Мбаппе отличился с пенальти, а после француз отдал ассист на Карлоса Солера.

Во второй тайме Фабиан Руис довел счет до разгромного, после чего команды спокойно завершили игру.

Отметим, украинский защитник Страсбура Эдуард Соболь провел всю игру на скамейке запасных.

Статистика матча ПСЖ - Страсбур 9-го тура чемпионата Франции

ПСЖ - Страсбур 3:0

Голы: Мбаппе, 10 пенальти, Солер, 31, Руис, 77

Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 0.11
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 8 - 6
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 1 - 6
Фолы: 10 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1 Страсбур

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