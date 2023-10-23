Легенда гольфа заявил, что хотел бы инвестировать в МЮ

Рори Макилрой признался, что был бы рад получить даже самую маленькую часть акций Манчестер Юнайтед.

Легенда гольфа является огромным поклонником "дьяволов" и он бы с удовольствием интвестировал деньги в этот клуб. Также Макилрой признался, что ранее ему предлагали вложиться в соперников МЮ.

"Я бы с удовольствием стал владельцем хотя бы крошечного процента акций клуба, за который я болел в детстве. Я бы с радостью стал владельцем 0,00001% акций Манчестер Юнайтед, когда Джим Рэтклифф получил 25%. И если мне представится другая возможность, я рассмотрю ее. Но пока такой возможности нет.

В Бирмингеме есть Том Брэди, и есть несколько игроков в гольф - Джордан Спит и Джастин Томас, - которые инвестировали средства в 49ers Group, и им принадлежит крошечный кусочек Лидса. Они спросили меня, не хочу ли я присоединиться к ним, но я, как болельщик Юнайтед, ответил, что и близко к этому не подойду!" - приводит слова Макилроя 90Min.

Кроме того спортсмен считает, что Рэтклифф - отличный вариант для МЮ, миллиардер сумеет вновь поставить клуб на ноги, потому все фанаты клуба должны быть рады.

Ранее, напомним, бывший игрок Ливерпуля выступил с критикой фанатов МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!