Группа фанатов Ман Сити скандировала оскорбления в адрес Бобби Чарльтона

Манчестер Сити пообещал принять меры против болельщиков, которые скандировали оскорбительные кричалки в адрес сэра Бобби Чарльтона, пишет Sky Sports.

Этот эпизод случился во время домашнего поединка "горожан" против Брайтона. Группа неизвестных людей выкривала различные оскорбления в адрес экс-игрока МЮ сэра Бобби Чарльтона.

Напомним, легендарный английский игрок ушел из жизни 21 октября в возрасте 86 лет.

"Клуб решительным образом осуждает эти кричалки и просит прощения перед семьей и друзьями сэра Бобби, а также у всех, кто работает в МЮ. В этот день наши фаны стояли, чтобы чтить нашу легенду в лице Фрэнсиса Ли – болельщики Ман Сити должны понимать и ценить необходимость уважения в нашей игре.

Наша служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения на стадионе. Мы благодарны тем, кто уже сообщил об этом. Мы продолжаем призывать обращаться с любой информацией, которая может помочь нам идентифицировать причастных к этому лиц, чтобы мы могли принять соответствующие меры и выдать приказы о запрете посещения матчей", - говорится в заявлении Манчестер Сити.

Ранее также сообщалось, что фанаты Лиллестрёма вывесили оскорбительный баннер в адрес своего экс-тренера.

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