Скандальный хавбек Ньюкасла сможет сегодня сыграть против Боруссии

Итальянец все же выйдет на поле.

Хавбек Ньюкасла Сандро Тонали сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Итальянский футболист, вероятно, будет дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбольные матчи, однако пока бан не вступил в силу игрок все же может выходить на поле.

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УЕФА не хотел допускать полузащитника к игре против "шмелей", но без решения о бане от итальянских спортивный властей не может повлиять на ситуацию.

Отметим, Тонали все же сможет тренироваться с английским клубом во время дисквалификации.

Матч Ньюкасл - Боруссия состоится в среду, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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