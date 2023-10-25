iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Скандальный хавбек Ньюкасла сможет сегодня сыграть против Боруссии

Итальянец все же выйдет на поле.
25 октября, 17:52
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Хавбек Ньюкасла Сандро Тонали сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Итальянский футболист, вероятно, будет дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбольные матчи, однако пока бан не вступил в силу игрок все же может выходить на поле.

Читай также: Ньюкасл намерен судиться с Миланом из-за бана Тонали

УЕФА не хотел допускать полузащитника к игре против "шмелей", но без решения о бане от итальянских спортивный властей не может повлиять на ситуацию.

Отметим, Тонали все же сможет тренироваться с английским клубом во время дисквалификации.

Матч Ньюкасл - Боруссия состоится в среду, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Сандро Тонали

Статьи по теме

Наставник Ньюкасла: Мы не получали подтверждения дисквалификации Тонали Наставник Ньюкасла: Мы не получали подтверждения дисквалификации Тонали
Ньюкасл может подписать хавбека из саудовской лиги на замену дисквалифицированому Тонали Ньюкасл может подписать хавбека из саудовской лиги на замену дисквалифицированому Тонали
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:28
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Европа21:23
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Олимпийские виды21:08
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
Европа21:03
Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол
Украина20:36
Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
Киберспорт20:12
The International: Spirit сразятся с Liquid в полуфинале, nouns попробуют остановить Gladiators
Европа20:11
Майнц решил разорвать контракт с игроком, поддержавшим Палестину
Олимпийские виды20:04
Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании
НБА19:37
Игрок команды НФЛ приобрел часть акций Кливленд Кавальерс
Европа19:33
Фейеноорд установил рекордный ценник на игрока, чтобы сохранить его зимой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK