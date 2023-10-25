Жена Икарди расплакалась на реалити-шоу, признавшись, что борется с тяжелой болезнью

Ванда Нара, возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди, заявила, что борется с болезнью.

Аргентинская модель и бизнес-вумен во время одного из реалити шоу призналась со слезами на глазах, что у нее тяжкий недуг.

"Я стараюсь жить с той же силой, что и раньше, ценя жизнь каждый день. Я всегда думала, что нет ничего важнее здоровья, теперь, очевидно, больше. И я хочу быть с людьми, которых люблю, а не беспокоиться о проблемах, это самое главное".

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"К счастью, диагноз был обнаружен рано", - приводит слова Нары издание The Sun.

Напомним, впервые жена Икарди узнала о болезни этим летом. Вероятно, у девушки лейкемия.

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