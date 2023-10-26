Еще один рычаг: Барселона занялась продажей старых сидений Камп Ноу

Каталонский клуб пытается извлечь выгоду даже из старых элементов стадиона, который находится на реконструкции.

Барселона находится в процессе серьезной реконструкции своего знаменитого дома: проект Espai Barca призван превратить культовый Камп Ноу в современный стадион высочайшего уровня.

Однако эти строительные работы обойдутся недешево: по информации зарубежных СМИ, реконструкция арены обойдется клубу в 1,5 миллиарда евро.

Барселона получила кредиты, необходимые для завершения этих работ, но ей необходимо найти другие источники дохода, чтобы пополнить клубную казну.

"Сине-гранатовые" надеются извлечь максимальную пользу из разрушения Камп Ноу - каталонцы решили продавать сиденья, которые были демонтированы со стадиона, в магазине на своем официальном сайте.

Теперь болельщики могут приобрести частичку истории любимого клуба: Барселона продает три вида сидений за 100, 120 и 300 евро.

Источник: скриншот

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Стоит отметить, что это не первая подобная акция Барселоны - ранее клуб уже начал продавать куски газона, которые были вырезаны перед началом реконструкции стадиона.

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