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Футбол

МЮ получил рекордный годовой доход, но все равно ушел в минус

По итогам финансового года клуб потерял более 40 млн фунтов.
Вчера, 16:50
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед отчитался о рекордном доходе в финансовый год-2022/23, пишет Daily Mail.

За прошедший отчетный период "дьяволы" заработали 648,4 млн фунтов, что стало рекордной суммой для английских клубов.

Также коммерческие доходы МЮ побили рекорды и впервые превысили 300 млн фунтов. А вот долги клуба остались на том же уровне - 538 млн фунтов.

Но самое интересное, что, несмотря на рекордные прибыли, по итогам финансового года клуба потерял чуть более 42 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, FA может наказать игрока МЮ за пост в соцсетях.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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