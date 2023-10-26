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По стопам Кавани: вингер МЮ может быть наказан FA за пост в соцсетях

Теперь уже в центре скандала Алехандро Гарначо.
Вчера, 13:37
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать Алехандро Гарначо за пост в соцесетях, пишет Metro.

После победы над Копенгагеном аргентинец выложил совместное фото с Андре Онана после отбитого пенальти. 

Пост он сопроводил эмодзи с гориллой, что может быть расценено как расизм. Отметим, что вскоре игрок пост отредактировал, а позднее и вовсе удалил.

Однако ему всё равно могут быть предъявлены обвинения от FA за грубое нарушения установленных правил поведения игроков в соцсетях. 

Напомним, ранее ассоциация штрафовала Эдинсона Кавани за употребление слова "negrito", что в Уругвае является приятельским обращением.

Также ранее сообщалось, что ситуация с Джедоном Санчо полностью зависит от игрока.

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