По стопам Кавани: вингер МЮ может быть наказан FA за пост в соцсетях

Теперь уже в центре скандала Алехандро Гарначо.

Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать Алехандро Гарначо за пост в соцесетях, пишет Metro.

После победы над Копенгагеном аргентинец выложил совместное фото с Андре Онана после отбитого пенальти.

Пост он сопроводил эмодзи с гориллой, что может быть расценено как расизм. Отметим, что вскоре игрок пост отредактировал, а позднее и вовсе удалил.

Однако ему всё равно могут быть предъявлены обвинения от FA за грубое нарушения установленных правил поведения игроков в соцсетях.

Напомним, ранее ассоциация штрафовала Эдинсона Кавани за употребление слова "negrito", что в Уругвае является приятельским обращением.

Также ранее сообщалось, что ситуация с Джедоном Санчо полностью зависит от игрока.

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