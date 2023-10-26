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Тен Хаг не намерен отступать в ситуации с Санчо

Ситуация полностью в руках игрока.
Вчера, 11:59
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Эрик тен Хаг не собирается отступать в отношении Джейдона Санчо, об этом говорится в огромном разборе ситуации от The Athletic.

Издание проанализировали ситуацию с англичанином со всех сторон. Напомним, что в сентябре у Санчо возник конфликт с главным тренером, итогом которого стало отстранение игрока от первой команды.

Тен Хаг готов вернуть вингера в состав, если тот лично извинится перед тренером и позволит клубу официально об этом объявит. В этом намерении нидерландец настроен серьезно, иначе, как он считает, он утратит уважение.

Однако не все в клубе согласны с такой позицией. Некоторые считают, что к Джейдону больше подходит мягкий подход, частные беседы и некоторые поощрения могли бы сработать лучше.

Однако руководство клуба полностью поддерживает главного тренера. Тен Хаг считает, что нужно быть жестким, чтобы вернуть МЮ на вершину. При этом тренер готов давать игрокам вторые и даже третьи шансы, но его терпение не бесконечно.

В данный момент все в клубе понимают, что ситуация находится целиком в руках Санчо. Либо Джейдон извинится и вернется в состав, либо покинет клуб.

Ранее также сообщалось, что Бавария намерена сохранить своего ветерана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг джейдон санчо

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