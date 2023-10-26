Невероятная радость: Жена Судакова бурно отпраздновала гол возлюбленного в ворота Барселоны

У хавбека на трибунах была мощная поддержка.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков во вчерашнем матче против Барселоны (1:2) отличился забитым мячом.

В это время на трибунах сидела на трибунах возлюбленная футболиста Елизавета, которая бурно отмечала взятие ворот.

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Момент с бурными криками и празднованием девушка опубликовала в соцсетях.

Напомним, в текущем сезоне на счету Судакова два гола в шести матчах УПЛ.

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