Бенфика, Челси и другие: Скауты европейских топ-клубов следят за Судаковым
Георгий может воссоединиться с одним из своих старых партнеров.
Хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков все ближе к переходу в новый чемпионат.
Как сообщает Николо Скира, за украинским полузащитником в последних матчах следили скауты ряда европейских топ-клубов.
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Помимо Ювентуса, по информации итальянского журналиста, в услугах украинца заинтересованы Бенфика, Брайтон, Арсенал и Челси. Финансовые детали потенциальной сделки пока неизвестны.
Отметим, что в текущем сезоне на счету Судакова 3 гола в 10 матчах на клубном уровне.
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