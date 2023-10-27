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Бенфика, Челси и другие: Скауты европейских топ-клубов следят за Судаковым

Георгий может воссоединиться с одним из своих старых партнеров.
Сегодня, 13:29
Георгий Судаков / shakhtar.com
Георгий Судаков / shakhtar.com

Хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков все ближе к переходу в новый чемпионат. 

Как сообщает Николо Скира, за украинским полузащитником в последних матчах следили скауты ряда европейских топ-клубов.

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Помимо Ювентуса, по информации итальянского журналиста, в услугах украинца заинтересованы Бенфика, Брайтон, Арсенал и Челси. Финансовые детали потенциальной сделки пока неизвестны.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Судакова 3 гола в 10 матчах на клубном уровне. 

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