Долги МЮ превысили 1 млрд фунтов

Финансовая ситуация МЮ становится все более плачевной, пишет The Athletic.

Долги клуба впервые превысили один миллиард фунтов, эта сумма складываются из общей задолженности, возобновляемой кредитной линии и невыплаченных трансферных платежей.

МЮ сохранил валовый долг на уровне чуть более полмиллиарда, при этом взял новый кредит на 160 млн фунтов в дополнение к ранее взятому в 100 млн.

И еще у клуба висит задолженность по трансферам, которая превышет 300 млн фунтов. Отсюда и выходит сумма в миллиард.

Во время пандемии МЮ пришлось взять большой кредит, с помощью которого клуб и оплачивал все покупки последних сезонов, включая лентюю трансферную кампанию.

Ранее также сообщалось, что у клуба также зафиксирована и рекордная прибыль.

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