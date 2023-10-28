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Экс-игрок МЮ и Шахтера может заменить в Ньюкасле дисквалифицированного Тонали

Фред неожиданно может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 20:23
Фред / Getty Images
Фред / Getty Images

Экс-хавбек Шахтера и Манчестер Юнайтед Фред может вернуться в АПЛ после своего летнего ухода из лиги.

Как сообщает турецкое издание Fotomac, в услугах футболиста Фенербахче заинтересован Ньюкасл. "Сороки" ищут временный вариант на замену дисквалифицированному Сандро Тонали.

Отмечается, что коллектив Эдди Хау может попытаться усилиться бразильцем зимой. Рассматривается вариант с арендой полузащитника.

Ранее, напомним, Ньюкасл подтвердил дисквалификацию Тонали из-за участия в нелегальных ставках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче ньюкасл Сандро Тонали

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