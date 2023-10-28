Ньюкасл официально подтвердил десятимесячную дисквалификацию Тонали

Итальянский полузащитник сможет вернуться на поле только в следующем сезоне.

Ньюкасл подтвердил, что летний новичок команды, итальянский полузащитник Сандро Тонали получил длительную дисквалификацию за нелегальные ставки.

Об отстранении 23-летнего футболиста английский клуб объявил на своем официальном сайте.

"Сандро Тонали дисквалифицирован на десять месяцев, начиная с пятницы, 27 октября 2023 года, по обвинению Федерации футбола Италии (FIGC) в незаконных ставках.

Вечером в пятницу, 27 октября, Ньюкасл Юнайтед получил подтверждение того, что ФИФА одобрила применение санкций FIGC по всему миру. Это означает, что Сандро будет вправе вернуться к соревнованиям со вторника, 27 августа 2024 года", - говорится в заявлении.

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Также итальянский хавбек пройдет восьмимесячный курс реабилитации от лудомании.

Напомним, что Тонали летом перешел из Милана в Ньюкасл. В составе "сорок" итальянец успел провести 12 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл может подписать хавбека из саудовской лиги на замену дисквалифицированому Тонали.

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