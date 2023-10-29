Брест - ПСЖ 2:3: обзор матча и результат игры чемпионата Франции

В рамках 10 тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде встретился с Брестом.

Номинальные фавориты довольно уверенно начали игру и уже на 16 минуте вышли вперед. Уоррен Заир-Эмери пушечным выстрелом из-за пределов штрафной площадки попал в девятку ворот хозяев.

Чуть позже парижане удвоили преимущество в счете после гола Килиана Мбаппе, но до перерыва Брест отыграл один гол усилиями Стива Мунье.

После возобновления игры довольно неожиданно именно хозяева начали играть активнее и сравняли счет. Жереми ле Дуарон стал главным героем этого эпизода.

До последних минут матча Брест удерживал приемлемый для себя результат, но уже почти в самом конце коллектив Эрика Руа "привез" себе пенальти. К точке подошел Килиан Мбаппе, который не справился с задачей переиграть голкипера с первого раза, но справился со второго, принеся своей команде очень тяжелую победу с минимальным преимуществом.

Статистика матча чемпионата Франции Брест - ПСЖ

Брест - ПСЖ 2:3

Голы: Мунье, 43, ле Дуарон, 52 - Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 28, 90

xG: 1.46 - 1.86

Удары: 20 - 17

Удары в створ: 5 - 10

Владение мячом: 44% - 56%

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