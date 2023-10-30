Челси следит сразу за двумя голкиперами из Ла Лиги
Несмотря на то, что двоих вратерей клуб уже подписал.
Лондонский Челси намерен лдетом приобрести еще одного вратаря, пишет 90Min.
Напомним, что "синие" летом уже подписали Роберта Санчеса и Джордже Петровича, однако нацелены на еще одно приобретение.
Скауты лондонцев присутствовали на матче Атлетик - Валенсия, где следили за киперами обоих клубом - Унаи Симоном и Георги Мамардашвили.
Именно грузин является ключевой целью для Челси, однако клуб воспользовался ситуацией и взял на пприцел также Симона, как план Б.
Кроме того лондонцы еще и внимательно следят за ситуациями вокруг Аарона Ремсдейла и Джордана Пикофрда.
Ранее также сообщалось, что Илья Забарный отметился достижением за Борнмут.
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