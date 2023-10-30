iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси следит сразу за двумя голкиперами из Ла Лиги

Несмотря на то, что двоих вратерей клуб уже подписал.
Сегодня, 16:05
Унаи Симон / Getty Images
Унаи Симон / Getty Images

Лондонский Челси намерен лдетом приобрести еще одного вратаря, пишет 90Min.

Напомним, что "синие" летом уже подписали Роберта Санчеса и Джордже Петровича, однако нацелены на еще одно приобретение.

Скауты лондонцев присутствовали на матче Атлетик - Валенсия, где следили за киперами обоих клубом - Унаи Симоном и Георги Мамардашвили.

Именно грузин является ключевой целью для Челси, однако клуб воспользовался ситуацией и взял на пприцел также Симона, как план Б.

Кроме того лондонцы еще и внимательно следят за ситуациями вокруг Аарона Ремсдейла и Джордана Пикофрда.

Ранее также сообщалось, что Илья Забарный отметился достижением за Борнмут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Легендарный реслер Джон Сина запостил фото игрока Челси, сам футболист в шоке Легендарный реслер Джон Сина запостил фото игрока Челси, сам футболист в шоке
Брентфорд обогнал Челси по количеству побед в АПЛ на Стэмфорд Бридж с апреля этого года Брентфорд обогнал Челси по количеству побед в АПЛ на Стэмфорд Бридж с апреля этого года
Челси без Мудрика уступил Брентфорду Ярмолюка Челси без Мудрика уступил Брентфорду Ярмолюка
Челси входит в топ-3 в АПЛ по количеству упущенных шансов Челси входит в топ-3 в АПЛ по количеству упущенных шансов
Помочь журналистам

Видео

Камбек Наполи после дубля Жиру в обзоре матча с Миланом: видео лучших моментов
Камбек Наполи после дубля Жиру в обзоре матча с Миланом: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров

Последние новости

Бокс17:54
"Ограбление": Энди Руис раскритиковал победу Фьюри над Нганну
Формула 117:53
Ферстаппен побил собственный рекорд по количеству побед за один сезон
Другие17:31
Украина - Чехия: онлайн-трансляция решающего матча на чемпионате мира по мини-футболу
НБА17:30
1365-1: Пол впервые в карьере вышел на матч НБА со скамейки запасных
Другие страны17:17
Косплей года: Одноклубник Месси нарядился охранником Лео на Хэллоуин
Украина16:52
Шахтер спокойно на классе обыграл Викторию и вышел в полуфинал Кубка Украины
Бокс16:17
"Приготовься": Фьюри оставил дерзкое послание Усику
Европа16:05
Челси следит сразу за двумя голкиперами из Ла Лиги
Теннис15:40
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
Европа15:19
Тен Хаг: МЮ никогда не будет играть, как Аякс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK