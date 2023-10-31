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Миколенко - в команде октября в АПЛ по версии WhoScored

Украинец провел хороший отрезок в чемпионате Англии.
Сегодня, 19:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Статистический портал WhoScored опубликовал символические сборные по итогам октября во всех топ-5 чемпионатах.

В команду лучших в текущем месяце в чемпионате Англии попал украинский защитник Виталий Миколенко. Средняя оценка во всех матчах, которые Эвертон провел в октябре у Виталия - 7.30.

Отметим, что помимо Миколенко из игроков "ирисок" в команду попал Двайт МакНил с средней оценкой 7.93.

Напомним, Виталий стал однм из лучших игроков в матче против Вест Хэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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