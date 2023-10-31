Миколенко - в команде октября в АПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored опубликовал символические сборные по итогам октября во всех топ-5 чемпионатах.

В команду лучших в текущем месяце в чемпионате Англии попал украинский защитник Виталий Миколенко. Средняя оценка во всех матчах, которые Эвертон провел в октябре у Виталия - 7.30.

Отметим, что помимо Миколенко из игроков "ирисок" в команду попал Двайт МакНил с средней оценкой 7.93.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Month pic.twitter.com/DeWsefATAl — WhoScored.com (@WhoScored) October 31, 2023

Напомним, Виталий стал однм из лучших игроков в матче против Вест Хэма.

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