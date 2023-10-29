Миколенко - один из лучших игроков матча Вест Хэм - Эвертон по версии WhoScored

В рамках 10 тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле минимально уступил Эвертону.

Статистический портал WhoScored выставил оценки по итогам поединка. Украинец Виталий Миколенко получил 7.8, что стало третьим показателем среди всех футболистов.

Оценка лучше чем у украинца лишь у авторов результативных действий в лице Двайта МакНила и Доминика Кальверта-Льюина. 7.9 и 8.1 соответственно.

Отметим, что и в прошлом матче своей команды против Ливерпуля Виталий был на высоте, удостоившись даже сравнений с Паоло Мальдини.

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