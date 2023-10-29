Вест Хэм - Эвертон 0:1: обзор матча и результат игры 29.10.2023

В воскресенье, 29 октября, Эвертон в рамках десятого тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Вест Хэмом.

Подопечные Шона Дайча сумели взять в гостях три очка, обыграв соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол во встрече на свой счет записал нападающий "ирисок" Доминик Калверт-Льюин. На 51-й минуте английский форвард принял мяч на линии штрафной, разобрался с защитниками и точно пробил в левый нижний угол.

Украинский защитник ливерпульской команды Виталий Миколенко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

После этого поединка Эвертон с десятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Вест Хэм идет на девятой позиции, имея в своем активе 14 баллов.

Статистика матча Вест Хэм - Эвертон 10-го тура чемпионата Англии

Вест Хэм - Эвертон 0:1

Гол: Калверт-Льюин, 51

Ожидаемые голы (xG): 0.52 - 0.46

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 4 - 3

Фолы: 7 - 12

Вест Хэм: Ареоля - Цоуфал, Зума, Агерд, Крессуэлл (Ингс, 86) - Уорд-Прауз (Соучек, 73), Альварес - Боуэн, Пакета, Кудус - Антонио (Бенрахма, 57)

Эвертон: Пикфорд - Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Харрисон, Гарнер, Онана, Макнил - Дукуре - Калверт-Льюин (Шермити, 89)

Предупреждения: Кудус 28, Пакета 70, Бенрахма 77, Альварес 83 - Пикфорд 28.

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