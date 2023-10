Миколенко в первом тайме - это просто Мальдини: реакция Сети на выступление Виталия против Салаха

В рамках девятого тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле обыграл Эвертон (2:0).

Украинский футболист "ирисок" Виталий Миколенко отыграл практически полный поединок.

Своей игрой он принес много пользы команды, за что вошел в список лучших игроков Эвертона в матче.

ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу игры украинца.

"Миколенко должно быть противно смотреть на то, как Салаху дают забить гол на последних минутах после того, как он съедал его весь матч"

