Ливерпуль - Эвертон: обзор и результат матча чемпионата Англии
Футболист сыграет в мерсисайдском дерби.
В рамках чемпионата Англии Ливерпуль сыграет с Эвертоном.
Наставник "ирисок" Шон Дайч определился с составом на матч. Виталий Миколенко выйдет в основе с первых минут.
Также со своим стартом определился рулевой "красных" Юрген Клопп. Вместо травмированного Эндрю Робертсона прогнозированно появился Костас Цимикас, также в старте вышел Трент Александр-Арнольд, переживший недавно чудовищную аварию.
Матч Ливерпуль - Эвертон начнется в 14:30 по киевскому времени.
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