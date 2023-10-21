Ливерпуль - Эвертон: обзор и результат матча чемпионата Англии

В рамках чемпионата Англии Ливерпуль сыграет с Эвертоном.

Наставник "ирисок" Шон Дайч определился с составом на матч. Виталий Миколенко выйдет в основе с первых минут.

Также со своим стартом определился рулевой "красных" Юрген Клопп. Вместо травмированного Эндрю Робертсона прогнозированно появился Костас Цимикас, также в старте вышел Трент Александр-Арнольд, переживший недавно чудовищную аварию.

Матч Ливерпуль - Эвертон начнется в 14:30 по киевскому времени.

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