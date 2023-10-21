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Ключевой футболист Ливерпуля попал в ужасную аварию накануне мерсисайдского дерби

Трент Александр-Арнольд избежал серьезных последствий после падения электроопоры.
Сегодня, 13:12
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд оказался в эпицентре ужасного эпизода накануне дерби с Эвертоном.

Как сообщает издание The Sun, футболист на своем Range Rover "едва избежал смерти" после того, как рядом с ним и еще одним водителем упала высоковольтная линия электропередач.

Очевидцы заметили, как шокированная звезда "красных" разговаривала со вторым участником инцидента, который также чудом оказался невредимым.

Отмечается, что высоковольтная линия электропередач упала, не выдержав ветра со скоростью 70 миль/час во время шторма Бабет, в результате которого погибло 3 человека.

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Один из очевидцов в комментарии The Sun заявил: "Ветер был настолько сильным, что внезапно сорвал столб. Это было действительно ужасно. Это чудо, что никто не пострадал. Кто-то мог легко погибнуть.

Каковы шансы, что это могло произойти? Александр-Арнольд, должно быть, чувствует себя так, будто он обманул смерть.

Несколько секунд - и он мог бы пролететь сквозь лобовое стекло. Это абсолютно смертельно опасно".

Стоит сказать, что передняя часть Range Rover футболиста оказалась повреждена, а у BMW второго водителя была разбита фара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль трент александер-арнольд

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