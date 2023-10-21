Миколенко один из лучших игроков Эвертона в матче против Ливерпуля

Виталий Миколенко в матче с Ливерпулем / Getty Images

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль дома обыграл Эвертон.

В составе "ирисок" поединок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

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Аналитический портал WhoScored оценил действия футболистов за матч. Миколенко стал одним из лучших в составе Эвертона, получив оценку - 6.8.

Ранее сообщалось, что Эвертон Миколенка может попасть под жесткие санкции.

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