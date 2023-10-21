Миколенко один из лучших игроков Эвертона в матче против Ливерпуля
Украинец показал хорошую игру, но команда проиграла.
В рамках девятого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль дома обыграл Эвертон.
В составе "ирисок" поединок провел украинский защитник Виталий Миколенко.
Читай также: Почеттино - о Мудрике: За три месяца он не стал другим игроком, но стал другим человеком
Аналитический портал WhoScored оценил действия футболистов за матч. Миколенко стал одним из лучших в составе Эвертона, получив оценку - 6.8.
Ранее сообщалось, что Эвертон Миколенка может попасть под жесткие санкции.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!