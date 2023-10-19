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Эвертон Миколенка может попасть под жесткие санкции

Клуб обвиняют в финансовых махинациях.
Сегодня, 15:12
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

В Британии начались слушание о делу о финансовых махинациях Эвертона.

В частности, клуб обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей. Если вина будет доказана, клуб ждут серьезные санкции.

В лучшам слчае "ириски" получат лишь штраф, однако если нарушения будут серьезными, то санкции могут быть расширены вплоть до снимания очков или даже трансферного бана.

Особенно белезнным для клуба может стать потеря очков. Эвертон идет на 16-м месте в АПЛ с семью очками, подобные санкции могут помешать клубу сохранить прописку.

Слушания будут продолжаться неделю, а окончательный вердикт будет вынесен в начале следующего месяца.

Ранее также сообщалось, что Астон Вилла начала сотрудничество с японским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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