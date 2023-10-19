Астон Вилла объявила о сотрудничестве с японским клубом
Бирмингемцы расширяют международную сеть.
Астон Вилла объявила о сотрудничестве с японским Виссел Кобе.
Английский клуб продолжает наращивать свои международные сети, и партнерство с японцами позволить Астон Вилле продвинуться в этом направлении.
Клубы будут сотрудничать, создавая двухстороннюю систему развития персонала и игроков, обмена опытом и методами.
В ближайшее время японская делегация посетит Бирмингем, чтобы скрепить партнерский договор. Вместе с ним пару игроков из молодежки Виссел Кобе будут тренироваться с Астон Виллой.
Также в следующем году английский клуб примет участие в международном турнире в Японии.
Ранее также сообщалось, что игрок Милана уже две недели не выходит на связь.
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