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Игрок Милана пропал в Швеции

Эмиль Робак две недели не выходит на связь.
Сегодня, 13:52
Эмиль Робак / Getty Images
Эмиль Робак / Getty Images

Форвард Милана Эмиль Робак в течение двух недель не выходит на связь, пишет Aftonbladet.

20-летний игрок находится в Швеции в аренде в местном Норчепинге, однако клуб уже две недели не может с ним связаться.

Он не посещал тренировки, не отвечает на звонки и его местонахождения на данный момент никому неизвестно.

"Мне хотелось бы убедиться, что с ним все в порядке. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать.

Я хочу, чтобы он вернулся. Тогда мы сможем найти решение, которое устроит всех. Я не теряю надежды, что он вернется, но трудно сказать наверняка, потому что мы не видели его уже 14 дней", – сказал спортивный директор Норчепинга Тони Мартинссон.

Ранее, напомним, Азар признался, почему решил завершить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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